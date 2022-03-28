Tokat'ın Turhal ilçesinde iki aile arasında çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan 5 şüpheli sorgu ve işlemleri sonrası Turhal Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan M.Ş ve H.G.Ş tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde köydeki silahlı kavgada yaralanan ve hastaneye götürülen Serhat Unutmaz'ın içindeki araca, başka bir otomobille gelen diğer ailenin bireylerince ateş edildiği, durmayan aracın hızlıca bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Turhal'da aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan Şahin ve Unutmaz aileleri 23 Mart'ta ilçe merkezinde karşılaşmış, çıkan tartışmanın köylerinde devam etmesi ve silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Unutmaz, tabanca ve tüfekle vurulmuştu. Unutmaz, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.