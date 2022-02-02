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Son Dakika | Tokat'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Son Dakika | Tokat'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

02.02.2022 21:16

Edinilen son dakika haberine göre - Tokat'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu Tokat'ta buzlanma nedeni ile 4 otomobilin bir birine girdiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

- Tokat'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

TOKAT - Tokat'ta buzlanma nedeni ile 4 otomobilin bir birine girdiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza; 600 Evler Mahallesi Vali Ayhan Çevik caddesinde meydana geldi. Gizli buzlanma nedeni ile rampa yoldan aşağı ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Park halindeki otomobile çarpan otomobile arkasından gelen araçlarda duramayarak çarptı. 4 aracın karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Polis ekipleri trafiğe kapanan yolda önlem aldı.

Son Dakika | Tokat'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Son Dakika | Tokat'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Son Dakika | Tokat'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

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Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tokat'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika


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