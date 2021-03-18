TOKAT Tokat'ta, Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika

Tokat'ta, Çanakkale şehitleri anıldı

TOKAT'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Tokat Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Tören, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından edilen dua ile son buldu.