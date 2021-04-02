Son dakika! Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

02.04.2021 19:11
Son dakika! Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran plakalı tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, zulalanmış halde 6 kilo 38,47 gram esrar ve 2 kilo 166,24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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