Son dakika! Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tırda yapılan aramada, zulalanmış halde 6 kilo 38,47 gram esrar ve 2 kilo 166,24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak