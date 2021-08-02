Tokat'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri arazide buldukları 6 köpek yavrusuna sahip çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece devriyesi sırasında Yayladalı ve Kemalpaşa köylerinin merasında sahipsiz 6 köpek yavrusu olduğunu fark etti.

Köpek yavrularını karakola getiren ekipler, veteriner çağırarak yavruları muayene ettirdiler.

Yavruların sahiplendirileceği belirtildi.