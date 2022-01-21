Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara saplanan ambulans, traktörle çekilerek kurtarıldı.

İlçeye bağlı Güllüce köyünde yaşayan bir hastaya tedaviye giden Reşadiye Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibinin ambulansı kara saplandı.

Köyde yaşayan ve yoldan geçmekte olan Murat Bektaş, traktörüyle ambulansı bulunduğu yerden çıkardı ve yolun köye kadar olan kısmını da açtı.

Ekipler, daha sonra köye giderek hastanın tedavisini yaptı.

Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Bektaş'a teşekkür etti.