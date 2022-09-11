Son Dakika | Tokat'ta orman yangını - Son Dakika
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Son Dakika | Tokat'ta orman yangını

11.09.2022 17:08
Son Dakika | Tokat'ta orman yangını

Son dakika haberi... TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası'nda orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, alevlere 1,5 saat boyunca müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Tokat Valiliği de yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Reşadiye İlçesi, Saraykışla Köyü Frenk yaylası alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın, tüm kurum ekiplerimiz tarafından yapılan zamanında müdahele ile kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  gerekli tahkikata başlatılmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

Reşadiye, İtfaiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tokat'ta orman yangını - Son Dakika

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