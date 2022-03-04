Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

04.03.2022 09:03

Son dakika haberler: Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı askerleri taşıyan servis aracı, buzlanmanın olduğu Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elfin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı.

Araçta sıkışan Elfin ile diğer yaralılar, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Elfin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede Başhekim Dursun Tüzün'den bilgi alan Vali Ozan Balcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, daha sonra kaza yerinde incelemede bulundu.

Askerlerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

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Niksar, Asker, Tokat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı - Son Dakika
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