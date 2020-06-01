Son dakika! Tokat'ta silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada annelerini, kız kardeşlerini ve dayılarını silah ve bıçakla yaraladıkları öne sürülen iki kardeş gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi'nde C.D. ve A.D. kardeşler ile dayıları Turgay Kaya, anneleri Canan D, ve kız kardeşleri Gülcan D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeş, dayıları, anneleri ve kız kardeşlerini silah ve bıçakla yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan iki kardeş, Haydarbey köyü yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.