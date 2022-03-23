Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti

23.03.2022 20:24
Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Tokat'ın Turhal ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyü Zorlu mezrasında meydana geldi. Aralarında daha önceden kız kaçırma meselesi nedeni ile husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında ilçe merkezinde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ilçeden ayrılan şahısların kavgası köyde devam etti. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. (40) Serhat Unutmaz'a (22) av tüfeği ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan hastaneye yakınlarının otomobilleri ile götürüldü. Turhal Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından köyde jandarma ekipleri ile komandolar, hastane önünde ise polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak M.Ş ile birlikte H.O.Ş. ve G.Ş. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı tarafından cinayet olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti
Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti
Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti
Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti
Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Yeni Tokat Havalimanı hizmet için gün sayıyor Yeni Tokat Havalimanı hizmet için gün sayıyor Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Tarihte Güzellik' paylaşımı beğeni topladı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Tarihte Güzellik' paylaşımı beğeni topladı

Jandarma, Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 20:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Tokat'ta silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement