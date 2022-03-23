Tokat'ın Turhal ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyü Zorlu mezrasında meydana geldi. Aralarında daha önceden kız kaçırma meselesi nedeni ile husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında ilçe merkezinde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ilçeden ayrılan şahısların kavgası köyde devam etti. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. (40) Serhat Unutmaz'a (22) av tüfeği ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan hastaneye yakınlarının otomobilleri ile götürüldü. Turhal Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından köyde jandarma ekipleri ile komandolar, hastane önünde ise polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak M.Ş ile birlikte H.O.Ş. ve G.Ş. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı tarafından cinayet olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT