Son dakika: Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza - Son Dakika

Son dakika: Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza

07.12.2020 14:10
Son dakika: Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza, System.String[]

Son dakika haberler... TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye toplam 156 bin 36 TL ceza kesildi.

TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye toplam 156 bin 36 TL ceza kesildi.

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 Aralık Cuma saat 21.00'den bu sabah saat 05.00'e kadar geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması, Tokat'ta da uygulandı. Hafta sonu uygulanan kısıtlamada şehir sessizliğe bürünürken, uygulamayı ihlal eden kişilerle ilgili polis ekipleri işlem yaptı. Uygulama kapsamında kuralları ihlal eden 105 kişiye toplamda 156 bin 36 TL para cezası kesildi.


Son dakika: Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza

Koronavirüs, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza - Son Dakika


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