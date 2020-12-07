Son dakika: Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza - Son Dakika

Son dakika: Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza
07.12.2020 14:10
Son dakika haberler... TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye toplam 156 bin 36 TL ceza kesildi.
TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye toplam 156 bin 36 TL ceza kesildi.
Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 Aralık Cuma saat 21.00'den bu sabah saat 05.00'e kadar geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması, Tokat'ta da uygulandı. Hafta sonu uygulanan kısıtlamada şehir sessizliğe bürünürken, uygulamayı ihlal eden kişilerle ilgili polis ekipleri işlem yaptı. Uygulama kapsamında kuralları ihlal eden 105 kişiye toplamda 156 bin 36 TL para cezası kesildi.
Son Dakika Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Netflix'ten İngiliz Kraliyet ailesine "The Crown" resti! Kurgu olduğunu belirtmeyecek