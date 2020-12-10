Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Beldede şüphelilere ait aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 107 sikke, 10 yüzük, 4 haç figürlü kolye, 4 küpe, 5 santimetre büyüklüğünde insan figürlü heykel ve süs eşyası ele geçirdi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika