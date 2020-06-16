Son dakika... Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niksar ilçesinde istihbarat çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 80x100 santimetre ebatlarında, tuval üzerine yağlı boya kadın ve erkek resmi bulunan "M.BERNTZWİLLER Mai 1881" ibareli tablo ele geçirildi.

Tablo incelenmek üzere Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında şüpheliler S.A, E.A, M.D ve A.D'yi gözaltına aldı.