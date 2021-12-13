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Son dakika: Tokat'ta "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Tokat'ta "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

13.12.2021 16:49
Son dakika: Tokat'ta "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 776,13 gram skunk, 4,90 gram esrar, 3,68 gram metamfetamin, 0,87 gram toz esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika: Tokat'ta torbacı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tokat'ta 'torbacı' operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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