Son dakika! TOKAT'TA, TRAFİK KAZALARI KGYS KAMERALARINDA - Son Dakika

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TOKAT'ta, farklı tarih ve yerlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen, yaralananların olduğu ve hasarlı trafik kazaları, KGYS kameralarınca kaydedildi. Mart ayındaki kazaların birçoğunun, kavşak noktalarında ve yaya geçitlerinde meydana geldiği görüldü. Niksar yolu kavşağında araçlara yeşil ışık yanarken bir yayanın karşıya geçmeye çalışması sonucu meydana gelen kaza saniye saniye kaydedildi. Tedaş kavşağında ise kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün başka bir otomobile çarptığı an da görüntülerde yer aldı. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda meydana gelen başka kazada ise seyir halindeki otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Pazar pazarı kavşağında akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar da görüntülere yansıdı.