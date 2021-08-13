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Son dakika... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

13.08.2021 19:20
Son dakika... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Son dakika haberleri: Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Erbaa ile Turhal ilçelerinde yapılan operasyonda 2 kilo 60,53 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Son dakika... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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