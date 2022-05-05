Son dakika! Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

05.05.2022 16:02
Son dakika! Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin yaptıkları çalışma sonucu, bir kişinin İstanbul'dan Niksar ilçesine uyuşturucu getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince D-100 kara yolunda durdurulan şüphelinin aracı ve üzerinde yapılan aramada, 197 uyuşturucu hap ile 15 kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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Uyuşturucu, Jandarma, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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