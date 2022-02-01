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Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı - Son Dakika

Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı

01.02.2022 00:09
Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı

Son dakika 3. sayfa haberi: Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı.

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 13'ü yaralandı. Otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tokat- Turhal karayolu Söngüt köyü yakınlarında meydana geldi. Rize'den Konya istikametine sefer yapan Serkan Bozkurt idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı. Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 3'ü şoför olmak üzere 27 kişiden 13'ü yaralandı. Yaralılar otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatanlar ise yol kenarındaki bir kahvede bekletildi.

Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Bahadır Çimen, önlerine çıkan bir aracın yavaşlaması sonucu hızını düşürdüğünü, yolun kaygan olması nedeniyle refüje çarptığını söyledi. Devrilen otobüsten yaralıların camdan çıkarıldığını belirten Çimen, 13 kişinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti. - TOKAT

Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı
Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı
Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı
Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı
Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı
Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı

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Turhal, Tokat, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tokat'taki kazada yaralılar camdan çıkartıldı - Son Dakika


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