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Son dakika: Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı ateş açma emri verdiğini söyledi - Son Dakika

Son dakika: Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı ateş açma emri verdiğini söyledi

07.01.2022 14:10
Son dakika: Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı ateş açma emri verdiğini söyledi

Son dakika gündem haberi... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, teröristlerin ülkedeki olaylar esnasında vatandaşlara karşı silah kullandığını belirterek, "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim." dedi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, teröristlerin ülkedeki olaylar esnasında vatandaşlara karşı silah kullandığını belirterek, "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim." dedi.

Tokayev, ülkesindeki protestolarda çıkan olaylarla ile ilgili halka seslendi.

Olaylarda silahlı çatışmaların meydana geldiğine dikkati çeken Tokayev, "Teröristler, olaylar esnasında devlet malına zarar verdi ve vatandaşlara karşı silah kullandı. Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim." şeklinde konuştu.

Tokayev, yurt dışından tarafların sorunun barışçıl çözümü için müzakere çağrısı yaptığına işaret ederek, "Ne saçma bir şey. Suçlular ve katiller ile ne müzakeresi olabilir ki? Silahlı ve hazırlıklı olan yerli ve yabancı haydut ve teröristlerle uğraşmak zorunda kaldık. Bu nedenle bunların yok edilmesi gerekiyor. En kısa zaman bu yapılacak. Güvenlik güçleri, manen ve teknik olarak bu görevi yerine getirmek için hazır." dedi.

"Teslim olmayan militanlar yok edilecek"

Teröristlerin suç işlemeye devam ettiğini kaydeden Tokayev, bunlara karşı operasyonun sürdüğünü söyledi.

Tokayev, Almatı'ya 20 bin "haydudun" saldırdığını dile getirerek, bunların tek yerden yönlendirildiğini ve bunun araştırıldığını aktararak, "Teröristlerle sonuna kadar mücadele edilmesi gerekiyor. Teslim olmayan militanlar yok edilecek. İleride, yaşadığımız trajediden ders çıkarma yönünde çalışmalar sürecek." ifadesini kullandı.

"Yüzlerce sivil ve askerin sağlığı ile hayatı zarar gördü"

Ülkedeki trajik olayların demokrasi ve insan hakları ile ilgili sorunlarını yeniden gündeme getirdiğini vurgulayan Tokayev, şöyle devam etti:

"Almatı ve Kazakistan'ın diğer kentlerinde yaşanan trajedide, yasalara uymama, sınırsız hareket özgürlüğü ve anarşi, insan haklarının ihlaline yol açıyor. Almatı'da haydut ve teröristler yüzünden sadece idari binalar değil, sivillerin özel mülkiyeti de zarar gördü. Bundan ziyade yüzlerce sivil ve askerin sağlığı ile hayatı zarar gördü."

Ayrıca Tokayev, olaylarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Tarihimizdeki bu kara çizgiyi hızla aşacağımıza şüphe yok"

Ülkedeki bazı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin kendilerini yasaların üzerinde gördüğünü belirten Tokayev, "Bu aktivistlerin sorumsuz eylemleri yüzünden, düzeni korumakla görevli polisin dikkati dağılıyor. Polis sıklıkla taciz ediliyor ve hakaretlere maruz kalıyor. Bu aktivistler yüzünden internet kısıtlanıyor. Sonuç olarak da milyonlarca vatandaş ve iş insanının çıkarına, yani ülkenin iç, ekonomik, sosyal ve siyasi istikrarına zarar veriliyor." diye konuştu.

Tokayev, "Sözde özgür medya ve çok uluslu halkımızın temel çıkarlarından uzak olan yurt dışındaki şahıslar, hukuk düzeninin ihlalinde yardımcı ve esasen kışkırtıcı rol oynuyor. Hiç abartmadan, halkı sorumsuz şekilde yönlendirenlerin, Kazakistan'daki trajedide suç ortağı oldukları söylenebilir. Tüm vandal eylemlere sert tepki vereceğiz. Tarihimizdeki bu kara çizgiyi hızla aşacağımıza şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Bu tür olayların ileride tekrar etmemesi için kurumlar arası grubun oluşturulduğunu aktaran Tokayev, bu grubun, haydut ve teröristleri yakalamakla görevli olduğunu dile getirdi.

Tokayev, "Bu şahıslara ceza verileceğine dair söz veriyorum. Tüm vatandaşları dikkatli ve ihtiyatlı olmaya, şüpheli şahısların hareketlerini ilgili organlara ve sıcak hatlara bildirmeye çağırıyorum. Devletin, militanların uyuyan hücreleri tarafından terör saldırılarının yeraltında hazırlanmasını neden göremediğini anlamak bizim için önemli." dedi.

"Barışçıl protesto düzenleyenlerin taleplerini dikkate aldık"

Barışçıl protesto düzenleyenlerin taleplerini dikkate aldıklarının altını çizen Tokayev, "Diyalog aracılığıyla uzlaşmaya varıldı. Ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara çözümler üzerinde çalışıldı. Bu nedenle istikrarlı bölgelerdeki olağanüstü hali aşamalı şekilde kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Tokayev, ülkenin bazı bölgelerinde belirli süreliğine internetin açılmasına izin verdiğini belirtti.

Tokayev'den Türkiye'ye teşekkür

Ülkedeki durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatan Tokayev, KGAÖ'nün koruma ve destek işlevlerini yerine getirmek için kısa süreliğine asker gönderdiğini aktardı.

Bu vesileyle KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan liderlerine minnettar olduğunu belirten Tokayev, "Çin, Özbekistan, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin yöneticilerine de destek sözleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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cumhurbaşkanı, Kazakistan, Silah, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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