2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte bronz madalya kazanan, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp ve kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, madalyalarını aldı.

Makuhari Messe'de gerçekleştirilen madalya törenini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da izledi.

Rıza Kayaalp'in en büyük rakibi olan ve yarı finalde milli güreşçiyi yenen Kübalı Mijain Lopez Nunez de altın madalyasını aldı. Rıza Kayaalp, Kübalı sporcu ve diğer sporcular daha sonra basın mensuplarına görüntü verdi.

Milli güreşçi daha sonra sporcular için hazırlanan ekranda çevrimiçi olarak eşi ve kızıyla mutluluğunu paylaştı.

Gerçekleştirilen diğer törende ise 76 kiloda Türkiye'ye kadınlarda güreşteki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yasemin Adar, bronz madalyasını aldı.

Kadınlar 76 kiloda ilk üçe giren sporculara ödüllerini Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener verdi.