Son dakika... Tolga'nın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü Tolga Samur'un (20) yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazada serbest bırakılan hafif ticari aracın sürücüsü Şerif A. (40), tutuklandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif A. yönetimindeki 07 GSM 45 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Tolga Samur'un kullandığı 15 EM 138 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın altında kalan motosiklet sürücüsü Samur ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Samur, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Samur, olaydan birkaç saat sonra hastanede yaşamını yitirdi. Samur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Samur'un cenazesi ailesine teslim edilerek, toprağa verildi.

SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDIOlayın ardından araç sürücüsü Şerif A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinden sonra adliyeye sevk edilen Şerif A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tolga Samur'un yaşamını yitirmesinin ardından ise savcılık itirazıyla sürücü Şerif A., 15 Ağustos Cumartesi günü yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından aynı gün tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Şerif A., tutuklandı.KAZANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntülerde Tolga Samur'un akaryakıt istasyonundan çıktığı, bir süre sonra da Şerif A.'nın kullandığı hafif ticari aracın istasyondan çıktığı anlar yer aldı. Motosikletiyle yolda ilerleyen Tolga Samur'un arkadan gelen Şerif A.'nın kullandığı aracın çarpması sonucu düştüğü görüldü.