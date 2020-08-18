Son dakika... Tomarza İlçe Müftüsü Gökdere görevine başladı - Son Dakika

Tomarza İlçe Müftülüğüne atanan Mürsel Gökdere, görevine başladı.

Gökdere, yaptığı açıklamada, ilçede uzun süre görev yapmayı planladığını belirtti.

İlk etapta Tomarza İlçe Müftülük binasını tamamlayarak biran önce asıl yerine taşıyacaklarını aktaran Gökdere, "Ben de ailemle Tomarza ilçesinde ikamet edeceğim. Esnaflarımızı sık sık ziyaret edip, gençlerimizi camimize çekmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mesai kavramı olmaksızın tüm mahallelerimizi ziyaret edip Tomarzalılarla sohbet edeceğiz. Dini bilgileri sadece camide değil her türlü ortamda aktarmayı hedefliyoruz." dedi.