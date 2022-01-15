- Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısı

Tonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı

NUKU'ALOFA - Tonga'nın Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami ihtimaline karşı Yeni Zelanda ve Fiji'de halka uyarı yapıldı. Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da ise tsunami uyarısı sonrası dev dalgalar kıyıya vurarak yerleşim alanlarını sular altında bıraktı.

Ada ülkesi Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağı, dün meydana gelen patlamanın ardından kül, buhar ve gaz püskürtmeye devam ediyor. Ada sakinlerinin yüksek bölgelere geçmeleri istenirken, patlamanın ardından yapılan tsunami uyarısı sonrası Nuku'alofa'da dev dalgalar kıyıya vurdu ve birçok yerleşim alanı sular altında kaldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kentteki bir kilisede ve bazı evlerde su baskınları meydana geldiği görüldü. ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'ne göre Nuku'alofa'da tsunami dalgası 83 santimetreye kadar ulaştı.

Pasifik ülkelerinden uyarılar peş peşe geldi

Pasifik Okyanusunun güneyinde bulunan Fiji'de de alarm verildi. Yetkililer halkı güçlü akıntılar ve tehlikeli dalgalar nedeniyle kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı. Tsunami uyarısı yayınlayan hükümet, kıyı bölgelerindeki insanlar için tahliye merkezleri açtı.

Yanardağdan 2 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da da Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, bazı bölgelerinin "büyük bir volkanik patlamanın ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ile öngörülemeyen dalgalanmalara" maruz kalabileceğini belirterek halkı uyarıda bulundu.

Aralık ayındaki patlamadan 7 kat daha güçlü

Dün patlama sonrası Tonga Jeoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapılmıştı. Patlamanın Aralık ayındaki son patlamadan yaklaşık 7 kat daha güçlü olduğu belirtilmişti. Tonga Meteoroloji Ofisi ise patlamanın ardından 30 santimetreye kadar küçük tsunami dalgaları kaydedildiğini belirtilmişti.