Üye Girişi
Son Dakika | Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısıTonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı - Son Dakika

Son Dakika | Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısıTonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı

15.01.2022 14:22

Son dakika haberler... - Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısı Tonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı Tonga'nın Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami ihtimaline karşı Yeni Zelanda ve Fiji'de halka uyarı yapıldı.

- Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısı

Tonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı

NUKU'ALOFA - Tonga'nın Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami ihtimaline karşı Yeni Zelanda ve Fiji'de halka uyarı yapıldı. Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da ise tsunami uyarısı sonrası dev dalgalar kıyıya vurarak yerleşim alanlarını sular altında bıraktı.

Ada ülkesi Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağı, dün meydana gelen patlamanın ardından kül, buhar ve gaz püskürtmeye devam ediyor. Ada sakinlerinin yüksek bölgelere geçmeleri istenirken, patlamanın ardından yapılan tsunami uyarısı sonrası Nuku'alofa'da dev dalgalar kıyıya vurdu ve birçok yerleşim alanı sular altında kaldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kentteki bir kilisede ve bazı evlerde su baskınları meydana geldiği görüldü. ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'ne göre Nuku'alofa'da tsunami dalgası 83 santimetreye kadar ulaştı.

Pasifik ülkelerinden uyarılar peş peşe geldi

Pasifik Okyanusunun güneyinde bulunan Fiji'de de alarm verildi. Yetkililer halkı güçlü akıntılar ve tehlikeli dalgalar nedeniyle kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı. Tsunami uyarısı yayınlayan hükümet, kıyı bölgelerindeki insanlar için tahliye merkezleri açtı.

Yanardağdan 2 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da da Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, bazı bölgelerinin "büyük bir volkanik patlamanın ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ile öngörülemeyen dalgalanmalara" maruz kalabileceğini belirterek halkı uyarıda bulundu.

Aralık ayındaki patlamadan 7 kat daha güçlü

Dün patlama sonrası Tonga Jeoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapılmıştı. Patlamanın Aralık ayındaki son patlamadan yaklaşık 7 kat daha güçlü olduğu belirtilmişti. Tonga Meteoroloji Ofisi ise patlamanın ardından 30 santimetreye kadar küçük tsunami dalgaları kaydedildiğini belirtilmişti.

Son Dakika | Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısıTonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı
Son Dakika | Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısıTonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı
Son Dakika | Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısıTonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı

YORUMLAR
500

Yeni Zelanda, Tsunami, Tonga, Fiji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısıTonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı - Son Dakika


Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili üzen detay: Milli takıma gidecekti Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili üzen detay: Milli takıma gidecekti         
14:23
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı         
14:18
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyanda! Herkes faturalardaki artışa tepki gösteriyor Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyanda! Herkes faturalardaki artışa tepki gösteriyor         
14:17
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28

Son Dakika Haberleri
14:21 Elazığ'da fıkra gibi olay! Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı
14:17 Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'in doğum gününü kutladı, paylaştığı bulanık fotoğraf herkesi şaşırttı
13:37 Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek
13:35 "İyi bir öğretmen hayat değiştirir" dedirten Dr. Mustafa Yılmaz'ın dokunaklı hikayesi yeniden gündeme geldi
13:27 Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada
13:16 Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi
12:51 Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı
12:46 Cinsel içerikli film yıldızı, ilişkiye girmeyeceği tek erkek tipini açıkladı, ortalık karıştı
12:10 Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"
11:57 Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 14:31:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Yeni Zelanda ve Fiji'de tsunami uyarısıTonga'da kıyı bölgeleri sular altında kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement