Son dakika: Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nün kubbeleri orijinaline çevriliyor - Son Dakika

Son dakika: Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nün kubbeleri orijinaline çevriliyor

22.10.2020 09:46
Son dakika: Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nün kubbeleri orijinaline çevriliyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU / TOPKAPI Sarayı'nın Sarayburnu tarafına bakan kısmında yer alan ve denize doğru kaydığı tespit edilen Fatih Köşkü, ziyarete kapatılarak restorasyona alınmıştı.

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/ TOPKAPI Sarayı'nın Sarayburnu tarafına bakan kısmında yer alan ve denize doğru kaydığı tespit edilen Fatih Köşkü, ziyarete kapatılarak restorasyona alınmıştı. Cumhuriyet döneminde orijinal ahşap kubbelerin yerine beton kubbeler yapılması nedeniyle yaklaşık bin 500 ton ağırlık taşıyan Fatih Köşkü'nün kubbeleri restorasyonla orijinal haline çevrilecek.

Topkapı Sarayı'nın en eski yapılarından biri olduğu belirten Fatih Köşkü, son zamanlarda Sarayburnu tarafına bakan ve denize doğru olan yamacındaki kayma ile gündeme geldi. Çökme riski bulunan Fatih Köşkü, ziyarete kapatılarak restorasyona alınmıştı. Restorasyonda, zemin güçlendirmesinin yanı sıra köşkün beton kubbeleri sökülerek, yerine orijinalindeki gibi ahşap kubbeler yapılacak.

"AHŞAP KUBBE ÇATI SİSTEMİYLE RESTORASYONUN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR"

Bir süredir restorasyonda olan köşkte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, "Fatih Köşkü olarak bildiğimiz binanın altındaki bahçelerde geçmiş yıllarda bu sorunlar görülmüş. Bunun üzerine oldukça güçlü bir temel sistemiyle binamız güçlendirilmiş. Bu anlamda kaymayla ilgili herhangi bir sorun yok. Fatih Köşkü buralardaki ilk binalardan. Cumhuriyetin ilk yıllarında ahşap çatı ve kubbe sistemleri maalesef betonla yenilenmiş. Bu da binanın üzerine oldukça büyük bir yük getirmiş durumda. Şu an bin 500 ton civarında bir yük taşıyor. Zeminin güçlendirilmesi, kaymaların önlenmesi çok önemli. Ancak bu beton kütlenin de çok dikkatli bir şekilde alınması gerekiyor. Fatih Köşkü'nde yürütülen restorasyonun tamamı bununla ilgili. Bina ve duvarları bir çelik örgü içerisinde tutularak betonun oluşturmuş olduğu tahribatı alıp, beton kubbeleri kaldırıp, özgün şekilde ahşap kubbe çatı sistemiyle restorasyonun tamamlanması bekleniyor. Bu, oldukça önemli bir restorasyon çalışması. Her anı belgeleniyor. Restorasyon kültürüne ciddi bir külliyat armağan edebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

ÇALIŞMALAR 2021 YILI ORTASINDA SONA ERECEKKayma ile ilgili sorunun ortadan kaldırıldığını söyleyen Yıldız, "Kayma ile ilgili Topkapı Sarayı'nda bir sorun yok. Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yarımadanın altında mahzenler, yeraltı tünelleri gibi çok farkı bir topografya olduğu için oldukça özen gösterilmesi gerekiyor. Oldukça zengin ve öğretici bir alan. Bu nedenle de gerek Milli Sarayların restorasyon ekipleri, gerek Kültür Bakanlığı'ndan devralmış olduğumuz yüklenici firmaların işleri oldukça sıkı şekilde takip ediliyor. Özenli bir restorasyon çalışması yürütülüyor. 2020 yılı sonunda bitmesi bekleniyordu ancak pandemi süreci nedeniyle bu yapılamadı ama önümüzdeki yıl içinde bu çalışma tamamlandıktan sonra Fatih Köşkü de ziyaretçilerle buluşacak" diye konuştu.


Son dakika: Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nün kubbeleri orijinaline çevriliyor
Son dakika: Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nün kubbeleri orijinaline çevriliyor
Son dakika: Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nün kubbeleri orijinaline çevriliyor
Son dakika: Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nün kubbeleri orijinaline çevriliyor
Son dakika: Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nün kubbeleri orijinaline çevriliyor

Topkapı Sarayı, Restorasyon, Milli, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nün kubbeleri orijinaline çevriliyor - Son Dakika

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