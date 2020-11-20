Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

20.11.2020 09:22
Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi, System.String[]

Son dakika haberi... Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada denetim yaptı. Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kadıköy Bostancı'da yapılan denetimlerde ekipler maske ve yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

BEYOĞLU'NDA DENETİMLER

Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde de denetim yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Cengiz Çoban, Toplu Taşıma, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika


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