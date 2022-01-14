Kocaeli'de toprak altında kalan işçi kurtarılamadı - Son Dakika

Kandıra'da altyapı çalışmasında kayan toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Cebeci Mahallesi'nde altyapı çalışmasında görev yapan Salih Ş. (43), kayan toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, toprak altından çıkarılan işçinin yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Salih Ş'nin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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