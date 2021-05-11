Metehan Emir'in istediği tavşanı, Hiranur'un annesine hediye edeceği Anneler Günü pastasını Toroslar Belediyesi'nin Gönül Bağı ekipleri ulaştırdı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde başlattığı Gönül Bağı Projesi ile büyük-küçük herkesin gönlüne dokunuyor. Belediyenin 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattından ulaşan ihtiyaç ve talepler, destek birimi ekipleri tarafından anında yerine getiriliyor. Gönül Bağı ile kimi evladını, kimi annesini sevindirdi, kiminin hayali ise gerçeğe dönüştü.

Ekipler, Gönül Bağı Destek Hattını arayan çocukların taleplerine de cevap vererek yüzlerindeki mutluluğa ortak oluyor.

Metehan Emir, tavşanına "Boncuk" ismini verdi

12 yaşındaki özel çocuk Metehan Emir Kayacan, Gönül Bağı Destek Hattından istediği tavşana kavuştu. Çukurova Mahallesinde yaşayan anne Mine Kayacan'ın talebi üzerine Gönül Bağı ekipleri, Metehan Emir'in tavşan isteğini yerine getirdi.

Başkan Yılmaz'a teşekkür eden Metehan Emir, tavşanına "Boncuk" ismini vereceğini söyledi.

Anne Mine Kayacan da Gönül Bağından gelen bu hediyenin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Oğlum Metehan Emir, tavşanı olmasını çok istiyordu. Bir türlü alamıyorduk. Belediyemizin Gönül Bağı Destek Hattını aradım ve oğlumun bu istediğini ilettim. Oğlumun dileği gerçek oldu. Bizi çok sevindirdiler. Başkanımızı bu güzel hizmetinden dolayı takdir ve gönülden tebrik ediyoruz. Başkanımız, iyi ki var ve iyi ki arkamızda" diye konuştu.

Hiranur'un annesine pasta

Gönül Bağı Destek Hattını arayarak tam kapanma sebebiyle annesine hediye alamadığını söyleyen Hiranur Yıldırım'ın üzülmesine Başkan Yılmaz'ın yüreği dayanmadı. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla Gönül Bağı ekipleri, Halkkent Mahallesinde yaşayan Hiranur'a sürpriz yaparak annesinin Anneler Gününü kutladı. Gönül Bağı ekiplerine, Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz da katılarak Hiranur'un dileğini gerçekleştirdi. Anneler Günü pastası sahibine ulaştığında ise duygusal anlar yaşandı.

Minik Hiranur, belediyenin Gönül Bağı Destek Hattını mahallede gezen anons araçlarıyla duyduğunu söyleyerek, "Gönül Bağı Destek Hattını aramak istedim. Aradım ve hediyemiz geldi. Atsız Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kas hastası Semih ve Sefa'nın annesine Anneler Günü sürprizi

Gönül Bağı Projesi kapsamında oluşturulan Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi Destek Birimi ekipleri, Tozkoparan Mahallesinde yaşayan kas hastası Semih ve Sefa'nın annesi Sinem Sugöl'ü de Tozkoparan Mahallesindeki evinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Sugöl'e çiçek takdim edilirken, Semih ve Sefa kardeşlere de Başkan Yılmaz tarafından gönderilen hediyeleri verildi.

Yapılan bu ziyaretle çok duygulandığını vurgulayan Sinem Sugöl, "Bizi düşündüğünüz için çok mutlu oldum. İki çocuğum da kas hastası. Başkanımıza bu duyarlı davranışından dolayı ayrıca teşekkür ederim" dedi.

"Çocuklarımız bizim en kıymetlimiz"

Bu zor günleri dayanışma ile atlatacaklarını belirten Başkan Yılmaz ise "İlçemizin tüm ihtiyaçlarını ortak bir çözüm merkezinde topladığımız Gönül Bağı Projemiz, güzel anlara da vesile oluyor. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Bu zorlu süreçte okullarından, arkadaşlarından, oyun alanlarından uzak kaldılar. Onların Gönül Bağı Hattımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ilettikleri talepleri yerine getirerek, ulaştırmaya çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızı ve değerli ailelerini bir nebze de olsa sevindirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Yılmaz, tüm hemşehrilerinden tedbirlere uymalarını isteyerek, "Bu süreci kurallara harfiyen uyarak, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyarak geçirmek durumundayız. İnanıyorum ki, alınan tedbir ve gösterilen sabır neticesinde daha sağlıklı ve güzel günlere el birliğiyle ulaşacağız. Sizlere bir telefon kadar yakınız, yanınızdayız" şeklinde konuştu. - MERSİN