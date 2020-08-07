Son Dakika: Toroslar'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm yaşam alanlarında denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı "Sağlık için Hepimiz için" sloganıyla yapılan denetimlerde; sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerine; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet, Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri de eşlik etti.

Korona virüs önlemlerine ilişkin genelgede belirtilen hususlar gereği ilçe genelindeki semt pazarları, iş yerleri, marketler, gıda üzerine üretim yapan imalathaneler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve ticari taksiler denetlendi. Denetimlerde iş yeri sahiplerine, çalışanlara ve vatandaşlara ek tedbirlerle ilgili bilgiler de verildi.

"Covid-19'a karşı mücadele çalışmalarımız devam ediyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kontrollü sosyal hayat döneminde de tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Yılmaz, "Pandemi dönemi; dünya, ülkemiz ve şehrimiz açısından son derece olağanüstü bir süreçti. Her gün çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelip yeni bilgileri değerlendirdik. Sürecin başını hatırlayıp, riskli bölgeleri tespit edip çalışmalar yaptık. Pandemi süreci halen bitmiş değil. Son günlerde salgınının yayılma hızının artması ve yeniden yoğunluk yaşanması göz önüne alındığında tedbirlere uyulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu konuda ilk günkü gibi ilçemiz genelinde gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım" dedi. - MERSİN