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Son Dakika: "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Son Dakika: "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'a getirildi

03.07.2021 22:06
Son Dakika:

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, Türk polisi tarafından bugün tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Aydın, İstanbul Havalima'na inmesinin ardından havalimanında kendisini bekleyen ekipler tarafından gözaltına alındı. Aydın, hakkındaki yargılama süreci başlamadan önce 4 gün boyunca gözaltında kalacak.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın bir açıklama yaparak teslimö olacağını söyledi. Aydın ardından Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

MAĞDURLAR EKRANA KİLİTLENDİ

Türk polisine teslim olan Aydın, bugün saat 22.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a indi. Aydın'ın İstanbul'a indikten sonra hakkındaki prosedürlerin uygulanmaya başlaması bekleniyor. Çiftlik Bank vurgununda dolandırılan 77 bin 843 kişi de ekran başına kilitlenerek, Aydın'ın Türkiye'ye getirilişini takip etti. Aydın, hakkındaki karar gereği 4 gün boyunca gözaltına tutulacak.

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok arananlar" listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

GUARULHOS HAVALİMANI'NDAN GETİRİLDİ

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı getirildi.

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi. Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak faaliyet yürüten İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde savcıya ifade verecek olan Aydın, buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek. Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

1 TEMMUZ'DA TESLİM OLDU

Sao Paulo'daki Türk Konsolosluğuna teslim olan, "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve cumhuriyet başsavcılıklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk Kırmızı Bülten 19 Mart 2018'de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

ULUSLARARASI YAZIŞMALAR YAPILDI

Adalet Bakanlığınca bugüne kadar Mehmet Aydın'ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli iş birliği çerçevesinde temasa geçilirken, Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Firari Aydın'ın Brezilya'da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı haziran ayında Brezilya'dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021'de bir kez daha Brezilya'ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Son Dakika: Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'a getirildi

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'a getirildi - Son Dakika Ekonomi


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