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Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış - Son Dakika

Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış

04.07.2021 15:20

Son dakika: Dün akşam saatlerinde İstanbul'da getirilen Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ön görüşmede 'ailesi yüzünden teslim olduğu' iddialarına avukatından açıklama geldi. Avukat Fatih Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten" diyerek bir basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

"Tosuncuk" lakaplı Aydın dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İDDİALARA YALANLAMA

Süreçle ilgili Aydın'ın avukatı Fatih Kuş'tan bir açıklama geldi. Müvekkilinin henüz ifade vermediğini söyleyen Kuş, 'aile baskısı nedeniyle teslim oldu' iddialarını yalanladı. İfade öncesi herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyleyen Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu. 3 avukatıyla bir görüşme gerçekleştiren Aydın'ın ifadesinin, yarın sağlık kontrolünün ardından alınmaya başlanacağı bildirildi.

LİSTEYE İLİŞKİN DE BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Aydın'ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlere ise, "Ona ilişkin de bir açıklama yapmayacağız" sözlerine yer verdi.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

Son Dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Özcan Odabaş: Bu avukat bunun için yardımcı olmaya çalışırsa ahiretini yakar...İstersen bir tane borçlu bırakma milleti dolandirmissin bir kere bunun vebali yeter...Millet yanlış yapmış zaten sana inanarak ama kimse parayı yoldan bulmuyor..Herkes disinden tirnagindan artırıyor..Sende tutup böyle yanlış bir hareket yapanin avukatlığına soyunursan Allah hesabını sorar... Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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