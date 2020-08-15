Son dakika... Tosya Belediyesi yeni aracını hizmete aldı - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Tosya Belediyesine tahsis edilen itfaiye aracını hizmete aldıklarını açıkladı.

Başkan Kavaklıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın Tosya'nın coğrafi yapısına uygun olarak dar sokaklarda yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'den düzenlenen törenle aracı daha önce teslim aldıklarını hatırlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"İtfaiye Müdürlüğü araç filomuz artık daha da güçlendi. Özellikle doğa örtüsü ve coğrafi yapısı itibarıyla yangınlar açısından riskli bir bölgede bulunan ve yaz mevsimlerinde risk oranının daha da arttığı ilçemizde daha geniş imkanlara sahip olmamız önem taşımaktadır. İtfaiye amirliğimizin hareket ve hızlı müdahale kabiliyetini artıracak bu değerli katkılarından ötürü başta Tosyalı Değerimiz Dışişleri Bakan Yardımcımız Avrupa Birliği Başkanı Sayın Faruk Kaymakçı'ya ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin başta olmak üzere itfaiye aracının araç filomuza katılmasında emeği geçen tüm yöneticilerimize Tosya ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum."