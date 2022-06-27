Son Dakika | Tosya'da sel nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Son Dakika | Tosya'da sel nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

27.06.2022 16:57
Son Dakika | Tosya'da sel nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanağın ardından taşan çay nedeniyle köy yolu göçtü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanağın ardından taşan çay nedeniyle köy yolu göçtü.

Aşırı yağış nedeniyle Deringöz Çayı kenarında bulunan ve ilçeye bağlı Yukarıberçin köyüne ulaşımı sağlayan yolda çökme meydana geldi. Yolun yaklaşık 20 metrelik bölümü kullanılamaz hale geldi.

Tosya Kaymakamı Ferhat Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tosya'da sel nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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