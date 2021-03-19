Son dakika! Tosya Hükümet Konağında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Tosya Hükümet Konağında çalışmalar sürüyor

19.03.2021 14:16
Son dakika! Tosya Hükümet Konağında çalışmalar sürüyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan yeni Tosya Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan yeni Tosya Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.

Kat planlamalarını ve taşınma sırasında ihtiyaç duyulacak hususları yerinde incelemeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ayrınca çalışmaları yürüten ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Pişkin, ilçe adına hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti. Kaymakam Pişkin, "Bugün yapımı tamamlanmak üzere olan yeni hükümet konağımızı, burada yer alacak kurum müdürlerimizle birlikte ziyaret ettik. Kurumlarımızın kat planlaması doğrultusunda yerleşecekleri alanları ve taşınma-yerleşme sürecinde ihtiyaç duyacakları hususlar ile doğabilecek olası sorunları değerlendirdik. Yeni kaymakamlık binamızda Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Emniyet Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Milli Emlak ve Mal Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, Kadastro Şefliği, Tapu Müdürlüğü ve halen Huzurevi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) de yer alacak" dedi.

Daha sonra Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılarla bir araya gelen Kaymakam Deniz Pişkin, yaşlıların istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Pişkin, "Pandemi sürecinde öncelikli risk grubu içerisinde yer alan yaşlılarımızı korumak amacıyla kapılarını dış dünyaya kapattığımız ve ziyaretçi kabul etmediğimiz Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki büyüklerimizi, neredeyse 1 yıl aradan sonra bugün tekrar ziyaret etmenin sevincini yaşadık. Sadece biz onları özlememişiz, onlar da bizi özlemiş. İçeride olmaktan sıkıldıklarını söyleyen büyüklerimizle, hava şartları uygun olur olmaz kimseyle temas etmeyecekleri şekilde piknik ve açık hava faaliyetleri icra edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Son dakika! Tosya Hükümet Konağında çalışmalar sürüyor
Son dakika! Tosya Hükümet Konağında çalışmalar sürüyor
Son dakika! Tosya Hükümet Konağında çalışmalar sürüyor
Son dakika! Tosya Hükümet Konağında çalışmalar sürüyor

Deniz Pişkin, Hükümet, İnşaat, Tosya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tosya Hükümet Konağında çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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