Son dakika... Toyota Gazoo Racing'den görsel şölen

Toyota Gazoo Racing bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışlarında 360 derecelik interaktif bir motorsporları deneyimine imza atacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 88. kez gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat dayanıklılık yarışlarında Toyota, motorsporları tutkunlarının bu heyecanı yakından yaşayabilmeleri adına 24H United & Responsible dijital platformunu açtı.

Toyota Gazoo Racing, 250 binin üzerinde tutkulu izleyicinin yarattığı eşsiz atmosfer olmadan ve seyircisiz bir biçimde yapılacak yarışa rağmen, sıra dışı bir deneyim yaşatacak. Toyota Gazoo Racing, bu yeni deneyim için Automobile Club de l'Ouest otomotiv kulübü ile işbirliği yaptı.

Bu işbirliği ile yeni geliştirilen www.24h-united.com dijital platformu daha önce görülmemiş zengin içeriklerle kullanıcılara açıldı. Böylelikle tutkulu fanatikler Le Mans 24 Saat deneyimini dünyanın her yerinden yaşayabilecek.

Platformun Legends/Efsaneler bölümünde motorsporlarına gönül verenler Toyota ve Le Mans arasındaki 35 yıllık tutkuyu; 1985'te Toyota 85C'nin öncü olduğu günleri ve 2012'den bu yana hibrit inovasyonuna imza ikonik TS020 "GT-One" yarış aracını anlatan dört bölümlü mini-belgeseli izleyebilecek.

Taraftarlar aynı zamanda arşivden daha önce görülmemiş videolara ve nadir tarihi görüntülere de ilk kez ulaşma fırsatı elde edecekler. Platforma 19 Eylül'e kadar yeni bölümler de yüklenecek.

Bu yeni platform sayesinde yarış tutkunları, 360 derece video teknolojisini kullanarak Le Mans 24 Saat'teki Toyota Gazoo Racing WEC Takımı'nın bir parçası olabilecek.

Taraftarlar ilk kez takımın Le Mans'daki operasyonlarını, takımın ve pilotun yarış için hazırlıklarını takip edebilecek.

Takipçiler platform üzerindeki Paddock/Padok bölümünde ise yarışın sona ereceği 20 Eylül tarihine kadar her gün aksiyonu istedikleri açıdan izleyebilecek.

Aynı zamanda yarış kontrol odası gibi özel alanları dolaşmak da mümkün olacak.