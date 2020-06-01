Son Dakika: Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt: "Verilen desteklerle birlikte pazarda talep... - Son Dakika

Son Dakika: Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt: "Verilen desteklerle birlikte pazarda talep...

Son dakika güncel haberine göre Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, kamu bankalarının açıkladığı yeni "taşıt kredisi paketine ilişkin, "Verilen desteklerle birlikte pazarda talep artışı olacaktır.

Son Dakika: Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt:

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, kamu bankalarının açıkladığı yeni "taşıt kredisi paketine ilişkin, "Verilen desteklerle birlikte pazarda talep artışı olacaktır. Bu durum sektörümüzün yararına olacak ve bu süreç içinde en azından geçen yılki satış adetlerine ulaşacak olmamızın önünü açacaktır." dedi.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

"Otomotiv sektörüne verilen önemli bir destek olarak görüyorum"

Bozkurt AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Otomotiv sektöründe yerli üretim yapan anlaşmalı firmalara aylık yüzde 0,49- yüzde 0,69 faiz oranı ile sunulan taşıt kredisi imkanını, ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen önemli bir destek olarak görüyorum. Devletimizin devreye aldığı bu destek otomotiv sektörünü hareketlendirecek ve satışlara olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde otomotiv pazarında da ciddi bir daralma yaşandığını anımsatan Bozkurt, "Kredi faizlerinin yerli üretim araçlar için belli bir oranda sabitlenmesi otomotiv pazarında bir hareketlilik sağlayacaktır. 2020 yılının başında Türkiye'de 600 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşeceği yönünde öngörümüz vardı. Fakat şu noktada pazarın büyüklüğünü salgının seyri ile sektöre verilen destekler belirleyecektir." diye konuştu.

"450-500 bin adetler arasında bir pazar büyüklüğü bekliyoruz"

Bozkurt, bu gelişmeler paralelinde 50-500 bin adetler arasında bir pazar büyüklüğü beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fakat fabrikaların üretime sınırlı kapasite ile başlaması neticesinde önümüzdeki aylarda araç almak isteyenler bayilerde istedikleri araçları bulamayabilir. Ülkemizde de son 2 senelik ertelenen talep vardı. Verilen desteklerle birlikte pazarda talep artışı olacaktır. Bu durum sektörümüzün yararına olacak ve bu süreç içinde en azından geçen yılki satış adetlerine ulaşacak olmamızın önünü açacaktır."

"Açıklanan destek kinci el pazarına da katkı sağlayacaktır"

Ayrıca açıklanan destek paketinin sıfır araçtaki araç bulunurluğuna bağlı olarak ikinci el pazarına da katkı sağlayacağına dikkati çeken Bozkurt, "Yeni normal sebebiyle birçok insan toplu taşıma araçları kullanmak yerine kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih edeceklerinden hem sıfır hem ikinci el pazarı hareketlenecektir." şeklinde sözlerini tamamladı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 03:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt: 'Verilen desteklerle birlikte pazarda talep... - Son Dakika

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