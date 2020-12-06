Son dakika: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ekiplerin çalışmalarını takip etti - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Mezarlıklar, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Ulaşım, Park ve Bahçeler, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol ile Yol Yapım Bakım ve Onarım dairesi başkanlıklarının iki gün boyunca toplam 1612 personelle sahada görev yaptığı belirtildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığının toplamda 350, TİSKİ Genel Müdürlüğünün de yüklenici firma dahil 289 çalışanla vatandaşlara çeşitli hizmetler sunduğu ifade edilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da yürütülen çalışmaları yerinde incelediği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Hemşehrilerinin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar çerçevesinde karşılamak üzere tüm hazırlıklarını yaptıklarını kaydeden Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen talepleri en hızlı şekilde yerine getirmek için etkin bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu zor günleri geride bırakıp normal hayatımıza geri dönebilmek adına konulan kurallara hassasiyetle uyulmasını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Siz gönül rahatlığı ile evinizde kalın, biz sizler için çalışıyoruz. Her gün olduğu gibi bu hafta sonu da vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına tüm gücümüzle sahadayız. Yol Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri, Ulaşım, Mezarlıklar ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekiplerimizle, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz hafta sonu kısıtlamasını fırsata çevirerek çalışmalarına hız kazandırdı. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz."