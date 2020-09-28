Son dakika! Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdürlüğü ekiplerinden ziyaret - Son Dakika

Son dakika! Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdürlüğü ekiplerinden ziyaret

Son dakika haberi: Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdürlüğü ekipleri, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Son dakika! Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdürlüğü ekiplerinden ziyaret, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdürlüğü ekipleri, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal ve itfaiye personeliyle bir süre görüşen Vali Ustaoğlu, haftanın önemine vurgu yaptı.

Bal ve beraberindekiler daha sonra Başkan Zorluoğlu'nu ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 18 ilçenin tamamına itfaiye hizmeti sunmakla mükellef olduğunu dile getiren Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda itfaiye teşkilatımız bulunmayan ilçemiz yok. Ancak elbette bu ilçelerdeki teşkilatlarımızın uygun şartlarda hizmet verebilmeleri için birtakım fiziki olanakların oluşturulması, gerekli imkanların sağlanması gerekiyor." dedi.

Zorluoğlu, ilçelerdeki itfaiye birimlerini daha modern hale getirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu manada ilçelerimizdeki itfaiye birimlerimizi yıllar içerisinde en acilinden başlayarak kademe kademe daha modern ve olması gerektiği şekline getireceğiz. Ortahisar'ın yer teslimi yapıldı. Güzel, modern bir itfaiye birimi kuruyoruz. Diğer taraftan tüm Trabzon'a hizmet verecek esas itfaiye merkezimiz Bulak yerleşkemizde planlanıyor. Eğitim tesislerinden yemekhanesine kadar bütün teşkilata hizmet verecek kapsamlı bir itfaiye merkezini hayata geçireceğiz."

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Trabzon, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Müdürlüğü ekiplerinden ziyaret - Son Dakika

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