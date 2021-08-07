Son dakika! Trabzon'da 23 yıl önce meydana gelen selde hayatını kaybeden 44 kişi anıldı - Son Dakika

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 23 yıl önceki sel felaketinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, afetin meydana geldiği ilçeye bağlı Beşköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğinde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, 23 yıl önce tüm ülkeyi derinden sarsan ve herkesi yasa boğan sel felaketinde 44 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yaşanan afetin, Trabzon tarihinde acı bir anı olarak kalacağını vurgulayan Ustaoğlu, "Sizlerin acısını 23 yıl önce hepimiz ülke olarak hissettik ve yaşadık. Bu, sadece sizlerin değil, tüm ülkenin ortak acısı oldu. Yaşanan bu zor günlerde devletimiz sizlerin yanında olmak ve yaralarınızı en kısa zamanda sarmak için tüm imkanlarını seferber etti." dedi.

Ustaoğlu, son günlerdeki orman yangınlarının da herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son günlerde yaşadığımız orman yangınlarının içimizde yaktığı acı, 23 yıl önce bugün de sizin acınız olarak yüreğimize ateş gibi düşmüştür. Şunu unutmamak gerekir ki yaşanan her sıkıntının, her felaketin tek bir çıkış yolu vardır. O da birlik ve beraberlik ruhumuzun milletçe yaşatılmasıdır. Güçlü devletimiz ancak arkasında duran güçlü bir milletle bu gücünü gösterebilir. Bir millet ise bu gücünü birlik, beraberlik ruhundan alır. Sizler Köprübaşı halkı olarak, bu birlik ruhunu bu zor zamanlarda çok güzel göstererek devletimizin gücü ile felaketin zararlarını çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırmayı başarabildiniz.? Sizlere bu dayanışma ve birlik ruhunu diri tuttuğunuz için ayrıca müteşekkirim."

Anma programına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve vatandaşlar katıldı.