Trabzon'da düzenlenen, "6. Geleneksel Karışık Çiftler Tenis Turnuvası" sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tenis İl Temsilciliğince Beşirli Tenis Kompleksi'nde organize edilen turnuvaya 38 çift katıldı.

Beş gün süren turnuvada Nazlıgül Araz-Muhammet Kefeli çifti birinciliği, Ayça Çebi-Selami Yüksek çifti ise ikinciliği elde etti. Consolation kategorisinde ise Elif- Barış Engin çifti birinci, Ayşe Yıldız Dilber-Davut Ergül çifti de ikinci oldu.

Dereceye girenlerin ödülleri, Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi ve Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürü Ecvet Kurt tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı açıklamada, tesisleşmeyle birlikte Trabzon'da tenise ilginin arttığını belirterek, "İkisi kapalı 14 tenis kortunun bulunduğu Beşirli Tenis Kompleksi ülkemizin en büyük tesislerinden biridir. Bu tesisin yanı sıra birçok yerde kortların bulunması büyük avantaj." ifadesini kullandı.

Her yaş grubunun kortları kullandığını vurgulayan Öztürk, "12 ay boyunca gerek kurslar, gerek il bazında, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenleniyor. Bu sporu yapanlar sürekli hareket halinde olur. Hemen hemen bütün kasların gelişimine, güçlenmesine katkıda bulunan tenise ilginin artması son derece sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, modern tesislerle uzman antrenörlerin hizmet verdiğimiz teniste Trabzon'u marka bir şehir yapmak, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.