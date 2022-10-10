Son Dakika | Trabzon'da 7 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Trabzon'da 7 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

10.10.2022 11:30
Son Dakika | Trabzon'da 7 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Ekim Cumartesi günü, Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde kurs dönüşü servisten inen Miraç Ömür İnce'ye çarpan G.K. (17) ile öğrenci servisinin sürücüsü E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen G.K. ve E.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde kurs dönüşü öğrenci servisinden inen Miraç Ömür İnce'ye, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada ehliyeti olmayan G.K. (17) idaresindeki otomobil çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İnce'nin cenazesi, dün Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verilmişti.

Polis, olayla ilgili otomobil ile öğrenci servisinin sürücülerini gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Trabzon'da 7 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Trabzon'da 7 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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