Son dakika... Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti
12.01.2021 15:47
Son dakika habere göre Trabzon'da ambulans şoförü olarak çalışan bir kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Trabzon'da ambulans şoförü olarak çalışan bir kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı olarak Of 2 Nolu 112 İstasyonu'nda ambulans şoförlüğü yapan Nebi Mehmet Efendioğlu (57), Covid-19 teşhisiyle 20 gündür Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Hayatını kaybeden Efendioğlu'nun cenazesinin yarın Of ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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