Son dakika... Trabzon'da bir huzurevi karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika... Trabzon'da bir huzurevi karantinaya alındı

04.12.2020 12:07
Son dakika... Trabzon'da bir huzurevi karantinaya alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin karantinaya alındığı bildirildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgını engellemek için alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Kovid-19 vakalarının görülmesi nedeniyle, toplum sağlığını koruma, bulaştırıcılığı en aza indirme ve takiplerin efektif yapılabilmesi için karantina tedbirinin uygulanmasının kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Köşk Huzurevi ve Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile bu kuruluşa bağlı Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesi'ndeki izolasyon biriminin karantinaya alınmasına, bu kuruluşlarda ve izolasyon biriminde 14'er günlük vardiya sistemine geçilmesine, personelin 3 vardiya şeklinde çalıştırılmasına, personelin izinde olduğu 28 günlük dönemin son 14 gününü İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda geçirmelerine, söz konusu 2 kuruluş ile bağlı izolasyon biriminde günü birlik çalışması gereken büro personelinin bu kuruluşlar dışındaki başka bir kuruluşta çalışmalarına uygun ortamın oluşturulmasına, yaşlı bakım kuruluşlarında çalışan personelin bir kısmının pozitif ya da temaslı olmaları ve 3 vardiya sistemine geçilmesinden dolayı ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Trabzon Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki gündüzlü hizmetlere ara verilerek izolasyon biriminin bu kuruluşa bağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Hıfzıssıhha Kurulu, Yıldızlı Mahallesi, Rehabilitasyon, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Trabzon'da bir huzurevi karantinaya alındı - Son Dakika


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