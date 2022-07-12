"Karada ve denizde Türk polisi vatandaşının yanında ve hizmetinde. Sürmene ilçesinde denize giren E.Ö. isimli vatandaşımızın boğulma tehlikesi geçirdiğinin anlaşılması üzerine aynı bölgede bayram nedeniyle uygulama yapmakta olan Sürmene polisi, kıyafetiyle denize atlayarak kurtardı."

Kaynak: AA

Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren kişi polis ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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