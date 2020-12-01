Son dakika! Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla birlikte saat 21.00'da sokağa çıkma yasağı başladı. Trabzon'da vatandaşlar, kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koranavirüsle mücadele kapsamında bugün itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Trabzon'da da vatandaşlar evlerine çekildi. Trabzon'un en işlek caddeleri ve sokakları saat 21: 00'dan sonra boş kaldı. Cadde ve sokaklarda güvenlik görevlileri ve belediye çalışanları dışında kimsenin kalmadığı görüldü.