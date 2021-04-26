Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, hizmete açıldı.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, kan hastalıklarının çocukluk çağında yaşamı tehdit eden hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Ülkede, her sene çok sayıda çocuğa lösemi (Kan Kanseri) tanısı konulduğu ifade edilen açıklamada, başta lösemi olmak üzere kemik iliği nakli gerektiren kan hastalıklarının başarıyla tedavi edilmesi için erken tanı ve doğru tedavi planlamasının önem arz ettiği vurgulandı.

Açıklamada, KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezinin, Pediatrik Hematoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurularak faaliyetlerine başladığı belirtilerek, "Bu güzel gelişmenin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına rastlaması, bölge çocuklarımız için güzel bir hediye oldu." ifadelerine yer verildi.

Merkezde, kritik öneme sahip olan çocuk kan hastalıkları tedavilerinin yürütülmesinin planlandığı işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tedaviler, ülkemizde sayılı merkezde yapılabilmektedir. Bölgemizde uzun zamandır büyük bir ihtiyaç olan merkezimiz hem hastalarımızın uzak şehirlere gidip aylarca süren tedavi için zahmet çekmelerinin hem de yüksek meblağlarda para harcamalarının önüne geçecektir. Aynı zamanda bölge ülkelerdeki hastalar da bu merkez sayesinde, sağlık turizmi kapsamında tedavi imkanı bulabilecektir. Merkezimizin Farabi Hastanesine kazandırılmasında, rektörlüğümüz ve başhekimliğimiz ile birlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Erol Erduran'ın yoğun gayret ve çabaları olmuştur. Merkezimiz bünyesindeki tedavi ekibinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Erol Erduran, Doç. Dr. Ayşenur Bahadır (Merkez Sorumlusu) ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis bulunmakla birlikte merkezimiz, aynı anda 4 çocuk kemik iliği nakli tedavisi verebilme kapasitesine sahiptir."