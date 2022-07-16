Son dakika! Trabzon'da doktora tehdit iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Trabzon'da doktora tehdit iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

16.07.2022 14:03
Son dakika! Trabzon'da doktora tehdit iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Trabzon'da doktoru tehdit ettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

Trabzon'da doktoru tehdit ettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne gelen F.Ş, doktor M.S.B'den hastasının dikişlerinin alınmasını istedi.

Doktorun, dikişlerin alınmayacağını belirtmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Doktor, F.Ş'nin hastaneden ayrılmadan kendisini, "Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz." şeklinde tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Trabzon'da doktora tehdit iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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