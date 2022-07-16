Doktor, F.Ş'nin hastaneden ayrılmadan kendisini, "Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz." şeklinde tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Trabzon'da doktora tehdit iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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