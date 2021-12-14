Son dakika: Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, eşi H.M'yi (62) tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olan M.M'nin (66), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.M'nin savcılıktaki ifadesinde pişman olduğunu söylediği belirtildi.
Kaynak: AA
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