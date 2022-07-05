Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü - Son Dakika
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Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü

05.07.2022 09:48
Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'da briket üretim tesisinde dengesini kaybederek harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

Trabzon'da briket üretim tesisinde dengesini kaybederek harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi'nde briket üretimi yapan tesiste çalışan İ.Ç. (59), bir anda dengesini kaybedince harç kazanına düştü. Çabuk'un harç kazanına düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları kazanı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İ.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

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Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü
Kaynak: İHA

Yıldızlı Mahallesi, Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü - Son Dakika
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