Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi 'nde briket üretimi yapan tesiste çalışan İ.Ç. (59), bir anda dengesini kaybedince harç kazanına düştü. Çabuk'un harç kazanına düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları kazanı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İ.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Yıldızlı Mahallesi, Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü - Son Dakika

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