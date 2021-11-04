Son dakika! Trabzon'da Gökçe Erhan'ın evinde çıkan yangınla ilgili rapor tamamlandı Açıklaması - Son Dakika

Yangında evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve evde maddi zarar oluştuğu vurgulanan raporda, "Yapılan incelemede, evin içerisinde bulunan elektrik hattından teleferik hattına çekilen seyyar antigron kablonun ark yapması sonucu kıvılcımların ahşap kısımları tutuşturmasıyla yangın çıktığı değerlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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