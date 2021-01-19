Son dakika! Trabzon'da, huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor - Son Dakika

Son dakika! Trabzon'da, huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor
19.01.2021 17:13
Son dakika haberlerine göre Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.
Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Kovid-19 pandemisi aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımı olan huzurevleri ve bakımevlerinde kalan vatandaşlarımız ve bu vatandaşlarımızın bakımlarından sorumlu çalışanların aşılanmasına bugün itibarıyla İl Sağlık Müdürümüz Hakan Usta'nın da katılımıyla başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
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